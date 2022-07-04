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Посол Украины в Германии может покинуть свой пост, - Bild
22:56 04.07.2022 |
Посол Украины в Германии Андрей Мельник планирует уйти с поста и начать работать в Министерстве иностранных дел Украины.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild, об этом заявил неназванный представитель украинского правительства.
По информации чиновника, посол Мельник хочет занять должность заместителя министра иностранных дел после восьми лет работы послом в Германии. Он начнет работать на новой должности до осени.
"Это предложение было сделано министерством президенту Украины (Владимиру Зеленскому - ред.). Андрея Мельника очень ценят за его работу", - заявил сотрудник Кабмина.
Издание отмечает, что в МИД Украины отказались коментировать эту информацию.
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