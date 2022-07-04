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АНАЛІТИКА

НАТО не передает танки и самолеты Украине. Кулеба рассказал, почему это решение не является окончательным

 

Находясь в Киеве, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что есть неформальное консенсусное решение стран НАТО не передавать Украине танки и самолеты. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что это не означает, что ВСУ действительно не получат указанную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью LB.ua.

"Есть официальное объяснение и есть неофициальное. Официальное объяснение состоит в том, что такое решение существует, но оно не формализовано, в любой момент может измениться. Так же нам говорили, что гаубиц не будет, равно как нам говорили, что РСЗО не будет, ПВО не будет... А потом и гаубицы появились, и РСЗО появилось, и потом еще ПВО появилось... Теперь у нас остались танки не советского типа и самолеты в списке... Я абсолютно убежден: если война будет продолжаться и будет нуждаться в новом уровне обеспечения, то и эти вопросы мы решим", - заверил он.

В подтверждение своих слов Кулеба рассказал, что, например, разговор о пушках, кстати, и РСЗО начинался с абсолютно того же аргумента.

"Да это же наступательное оружие". Я им говорил: "Народ, а ничего вообще, что мы защищаем государство? Любое оружие, которое используют Вооруженные Силы Украины, и Нацгвардия, и другие Силы обороны на территории Украины против российского агрессора, есть, по определению, оборонное оружие" , - рассказал он.

Что касается неофициального объяснения, то Кулеба сказал следующее.

"А неофициально... Вот как президент Макрон сказал, что есть неофициальная договоренность, я вам так скажу: есть такое неофициальное мнение, что не нужно напрямую отдавать натовский танк Украине, нужно натовский танк передать центральноевропейской стране, которая принадлежала к организации Варшавского договора, а это страна пусть отдаст свой советский танк Украине. Все удовлетворены, НАТО осуществляет замещение арсеналов, и еще и делает при этом доброе дело, помогает Украине .Есть такое мнение, неофициальное, опять-таки, что функционирует именно такая логика. Нам она не нравится, мы об этом откровенно говорим", - объяснил глава МИД.
За матеріалами: РБК-Украина
 

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