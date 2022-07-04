Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Германия обсуждает с союзниками гарантии безопасности для Украины – Шольц

 

Германия обсуждает гарантии безопасности для Украины со своими союзниками, готовясь к периоду после окончания войны.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы обсуждаем с близкими друзьями вопросы о гарантиях безопасности, которые мы можем предоставить. Это постоянный процесс. Понятно, что это не будет так же, если бы страна была членом НАТО", - сказал Шольц.

"Совершенно понятно, что это вопрос, который тщательно готовится в дипломатической сфере к тому дню, который мы надеемся скоро увидеть, когда закончится война", - добавил он.

Ранее бывший генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен, входящий в Группу по вопросам международных гарантий безопасности, заявил, что Украине должны быть предоставлены гарантии ее безопасности до получения членства в Североатлантическом альянсе.

"И, конечно, это должны быть настоящие гарантии, а не такие, как давал Будапештский меморандум", - сказал он.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,5260
  0,1243
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 09:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0529  0,07 0,19 35,7363  0,01 0,02
EUR 36,3943  0,13 0,36 37,3470  0,14 0,36

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес