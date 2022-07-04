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Германия обсуждает с союзниками гарантии безопасности для Украины – Шольц
08:23 04.07.2022 |
Германия обсуждает гарантии безопасности для Украины со своими союзниками, готовясь к периоду после окончания войны.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Мы обсуждаем с близкими друзьями вопросы о гарантиях безопасности, которые мы можем предоставить. Это постоянный процесс. Понятно, что это не будет так же, если бы страна была членом НАТО", - сказал Шольц.
"Совершенно понятно, что это вопрос, который тщательно готовится в дипломатической сфере к тому дню, который мы надеемся скоро увидеть, когда закончится война", - добавил он.
Ранее бывший генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен, входящий в Группу по вопросам международных гарантий безопасности, заявил, что Украине должны быть предоставлены гарантии ее безопасности до получения членства в Североатлантическом альянсе.
"И, конечно, это должны быть настоящие гарантии, а не такие, как давал Будапештский меморандум", - сказал он.
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