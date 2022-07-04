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Шольц назвал причину задержки поставок оружия Украине
08:18 04.07.2022 |
Германия планирует поставлять Украине самое современное вооружение. Поэтому скорость поставок не такая быстрая.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Глава немецкого правительства подчеркнул, что ракетные установки, которые другие страны направляют Украине, уже находятся на складах. Но они, вместе с тем, не являются наиболее современными. При этом те САУ, которые отправит Германия, будут "самыми новыми гаубицами на мировом рынке".
Также он отметил, что невозможно сравнивать скорость поставок оружия США для Украины с немецким.
"Вы должны понимать, что есть разница между такой страной, как США, которая тратит столько средств на оборону, что является очень большой инвестицией", - подчеркнул Шольц.
Кроме того, по его словам, длительные задержки с поставками немецкого оружия по сравнению с быстрыми поставками американского объясняются необходимостью обучения украинских солдат в Германии.
Стоит заметить, что ранее Германию неоднократно обвиняли в том, что она задерживает поставки тяжелого вооружения для Украины.
Напомним, ранее в СМИ сообщали, что передача Украине обещанного Германией тяжелого вооружения затягивается из-за якобы недопонимания между правительствами стран.
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