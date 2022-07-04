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АНАЛІТИКА

Австралия дополнительно предоставит Украине 14 БТР и 20 бронемашин «Bushmaster»

 

Премьер-министр Австралии Энтино Албенизи заявил о предоставлении Украине дополнительно военно-технической помощи на 100 млн. долларов.

"Сегодня мы оглашаем дополнительные 100 млн долларов в виде военно-технической помощи В целом мы уже предоставили 390 млн. долларов", - сказал он в воскресенье на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы также дополнительно предоставляем 14 БТР и 20 "Bushmaster" – бронированные транспортные средства. Таким образом, общее количество "Bushmaster" составила 60 штук", - сообщил он.

По словам премьера, Австралия также будем предоставлять дополнительное военное оборудование, бесиилотники.

"Мы также будем предоставлять дополнительную помощь пограничным войскам Украины", - сказал он.

По словам премьера, "мы также будем снижать пошлины на украинские товары. Будем присоединяться к работе Международного суда, объявлять дополнительные санкции и запреты на передвижения в отношении 16 российских министров и крупных бизнесменов".

Австралия, по словам премьера, также запретит импорт российского золота.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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