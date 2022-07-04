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АНАЛІТИКА

Словакия может передать Украине истребители МиГ-29 и танки

 

Словакия может передать Украине свои истребители МиГ-29, а также танки советского производства.

Об этом сказал премьер-министр Эдуард Хегер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на СТ24.

"Но я не хочу подробно говорить об этом, потому что Украина также просила нас не вдаваться в детали", - сказал Хегер.

Словацкий премьер выступал в эфире чешского телевидения вместе с премьером Чехии Петером Фиалой.

Лидеры двух стран объявили, что с сентября Чехия будет помогать Словакии защищать её воздушное пространство.

В июне Словакия обратилась к Чехии за помощью в охране воздушного пространства, пока не получит заказанные истребители F-16. Они должны заменить эксплуатируемые до сих пор МиГ-29, но поставка задерживается.

Хегер сказал, что его стране потребуется помощь чешских истребителей примерно на год.

И Хегер, и Фиала отметили, что всех удивило, насколько эффективно и как долго Украина могла защищаться от вторжения России, чья армия на бумаге должна была быть намного сильнее. "У нас есть все предпосылки верить, что Украина победит в этой войне", - отметил премьер Словакии.

Однако Фиала признал, что никто не знает, сколько времени пройдет, пока Украина получит полный контроль над своей территорией, и указал, что без помощи Запада она не сможет защититься от россиян.

"У них должно быть оружие, чтобы они могли бороться за свою независимость, нашу безопасность и нашу свободу. "Они сражаются за нас", - добавил он.

Фиала также заявил, что в случае необходимости Чехия готова принять участие в обучении украинских военных.

Напомним, в начале июня стало известно, что украинский самолет Ан-26 прибыл из Ужгорода в Молдову и якобы забрал запчасти для истребителей МиГ-29. В Молдове заявили, что самолет совершил технический рейс и не взял на борт никакой военной техники.
 

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