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Минцифры, Генштаб и UNITED24 собирают армию дронов для ВСУ
16:09 01.07.2022 |
Министерство цифровой трансформации, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и платформа UNITED24 собирают армию дронов для ВСУ, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем Telegram-канале в пятницу.
"На этапе подготовки проекта мы провели совместную работу с Генштабом и защитниками, чтобы понять запросы и потребности на передовой. По результатам встреч вместе мы сформировали системное видение, чтобы всю линию фронта шириной около 2470 км закрыть дронами. Они позволят мониторить действия врага, менять военные стратегии и в дальнейшем сохранить как можно больше жизней военных", - заявил он.
По словам Федорова, на первом этапе планируется закупить 200 беспилотников, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 км и оставаться почти незаметными для врага.
Помочь ВСУ и присоединится к сбору можно через платформу UNITED24. Кроме того, можно отдать свой собственный дрон, если он соответствует необходимым параметрам, опубликованным на сайте Минцифры.
Вице-премьер также добавил, что комплексная программа с UNITED24 позволит не только закупать дроны, но и ремонтировать их, оперативно заменять, а также проводить обучение пилотов.
Первым к инициативе, по его словам, присоединился monobank.
"Вместе со своими клиентами всего за несколько дней они собрали более 64 млн. гривен. А это уже два беспилотных авиационных комплекса Warmate!", - рассказал Федоров.
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