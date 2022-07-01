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АНАЛІТИКА

90% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 73% – за вступление в НАТО

13:15 01.07.2022 |

Політика

 

Подавляющее большинство украинцев выступают за вступление Украины в ЕС и НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным демократическим институтом и Киевским международным институтом социологии, сообщает "Европейская правда".

"Украинцы едины в желаниях и ожиданиях вступления в Европейский Союз и НАТО. Девяносто процентов респондентов на национальном уровне хотят, чтобы Украина стала членом Европейского Союза, при этом наименьшие показатели на Востоке и Юге на уровне 84 процента. Стремление вступить в НАТО поддерживают большинство респондентов - 73 процента на национальном уровне", - говорится в отчете по итогам исследования.

Общенациональное исследование разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы были выполнены Киевским международным институтом социологии со 2 по 11 мая 2022 г. с помощью метода компьютерной системы телефонных опросов (CATI) с 2 500 завершенных интервью.

Опрос репрезентативный только для взрослого населения, ныне проживающего в Украине и пользующегося мобильными телефонами.
 

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