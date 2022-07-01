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Подавляющее большинство украинцев доверяют ВСУ и руководству страны - опрос
11:10 01.07.2022 |
Подавляющее большинство украинцев, 97%, доверяют или полностью доверяют Вооруженным силам Украины, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным демократическим институтом и Киевским международным институтом социологии.
«Девяносто семь процентов доверяют или полностью доверяют Вооруженным силам Украины, а 85 процентов доверяют президенту Владимиру Зеленскому. Правительство и Верховная Рада Украины также пользуются высоким доверием - 56 и 40 процентов соответственно. Уровень доверия также отражается в положительной оценке их деятельности», - указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном в пятницу.
Отмечается также, что полномасштабное вторжение РФ отобразилось на финансовом положении украинцев - только 5% украинцев сообщили, что живут комфортно на текущий доход. Несмотря на это, украинцы активно оказывают поддержку ВСУ и друг другу, отмечают исследователи.
«78 процентов респондентов сказали, что жертвовали деньги на поддержку армии, а 58 процентов - на гуманитарную помощь. Более половины страны приютили или помогали внутренне перемещенным лицам», - указывается в результатах исследования.
Общенациональное исследование было разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы были выполнены Киевским международным институтом социологии со 2 по 11 мая 2022 с помощью метода компьютерной системы телефонных опросов (CATI) из 2500 завершенных интервью. Опрос репрезентативный только для взрослого населения, которое сейчас проживает в Украине и пользуется мобильными телефонами. Территории, не подконтрольные правительству Украины до 24 февраля 2022 года, были исключены из исследования. Средняя погрешность для национальной выборки не превышает +/-3%. Исследование проводилось при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Швеции, Министерства иностранных дел, по делам содружества и развития (FCDO) Великобритании и Министерства международных дел Канады.
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