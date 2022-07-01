Бегство РФ со Змеиного снизит давление на побережье, но сохранит блокаду портов, - ISW

Побег российских войск с острова Змеиный немного снизит давление на украинское побережье из-за отсутствия в будущем на острове российской ПВО и противокорабельных ракетных систем.

Об этом сообщает ISW.

Но эксперты Института изучения войны отмечают, что само отступление не прекратит морскую блокаду, поскольку российские войска имеют доступ к наземным противокорабельным системам в Крыму и на западе Херсонской области, которые все еще могут наводиться на суда в украинских портах.

Напомним, ранее стало известно, что остров Змеиный освобожден от российских оккупантов. В результате успешных действий ВСУ армия оккупанта утратила контроль над частью акватории Черного моря.