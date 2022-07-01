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Бегство РФ со Змеиного снизит давление на побережье, но сохранит блокаду портов, - ISW
08:57 01.07.2022 |
Побег российских войск с острова Змеиный немного снизит давление на украинское побережье из-за отсутствия в будущем на острове российской ПВО и противокорабельных ракетных систем.
Об этом сообщает ISW.
Но эксперты Института изучения войны отмечают, что само отступление не прекратит морскую блокаду, поскольку российские войска имеют доступ к наземным противокорабельным системам в Крыму и на западе Херсонской области, которые все еще могут наводиться на суда в украинских портах.
Напомним, ранее стало известно, что остров Змеиный освобожден от российских оккупантов. В результате успешных действий ВСУ армия оккупанта утратила контроль над частью акватории Черного моря.
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