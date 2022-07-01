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Канада передаст Украине 39 современных бронемашин
23:20 30.06.2022 |
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в четверг объявил о финализации соглашения по передаче Украине 39 бронированных машин боевой поддержки.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBC.
"Легкие бронированные машины, которые мы будем направлять (в Украину), очень эффективны. Мы просто рады, что помогаем, и продолжим изучать возможности и реагировать на запросы (Украины)", - сказал Трюдо журналистам по итогам саммита НАТО.
Как пояснили в правительстве Канады, передаваемые Украине бронированные машины ранее предназначались для канадских вооруженных сил. В то же время, эти поставки будут компенсированы.
Транспортные средства, которые получит украинская сторона, оборудованы турелью и 25-миллиметровой пушкой. Ожидается, что они прибудут в Украину этим летом после того, как украинские военные пройдут необходимую тренировку.
Кроме бронемашин, Вооруженные Силы Украины получат шесть камер высокого разрешения для беспилотников Bayraktar.
Предыдущий пакет военной помощи в Украине Канада объявила в середине июня по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины. Речь шла о передаче Киеву 10 заменных стволов для гаубиц М777 стоимостью 9 млн. канадских долларов (почти 7 млн. долларов США).
С начала полномасштабного вторжения России предоставило Украине безопасной помощи на сумму 274 миллиона канадских долларов (212,5 миллиона долларов США), а именно гаубицы М777, более 20 тысяч артиллерийских боеприпасов и обучение украинских военных.
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