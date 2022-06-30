Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Байден: в ближайшие дни США объявят о дополнительных 800 млн долларов помощи Украине

 

Президент США Джо Байден заявляет, что в ближайшие дни США объявят о дополнительной помощи Украине в размере 800 млн долларов для Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции, которая состоялась в Мадриде по окончанию саммита НАТО. «Мы предоставили Украине почти 7 млрд долларов помощи в сфере безопасности с того времени, как я занял эту должность. В последующие несколько дней мы намерены объявить 800 млн больше», - объявил Байден.

По словам американского президента, эта помощь будет включать для Украины «новые западные противовоздушные системы, больше артиллерии и боеприпасов, радарные системы для артиллерии, дополнительные боеприпасы для HIMARS, зенитных установок». «Мы уже предоставили Украине, и еще больше HIMARS поступит в страну», - добавил Байден.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,4017
  0,3759
 1,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0569  0,06 0,18 35,7081  0,00 0,01
EUR 36,5629  0,05 0,13 37,4965  0,08 0,22

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес