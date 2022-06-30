Байден: в ближайшие дни США объявят о дополнительных 800 млн долларов помощи Украине

Президент США Джо Байден заявляет, что в ближайшие дни США объявят о дополнительной помощи Украине в размере 800 млн долларов для Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции, которая состоялась в Мадриде по окончанию саммита НАТО. «Мы предоставили Украине почти 7 млрд долларов помощи в сфере безопасности с того времени, как я занял эту должность. В последующие несколько дней мы намерены объявить 800 млн больше», - объявил Байден.

По словам американского президента, эта помощь будет включать для Украины «новые западные противовоздушные системы, больше артиллерии и боеприпасов, радарные системы для артиллерии, дополнительные боеприпасы для HIMARS, зенитных установок». «Мы уже предоставили Украине, и еще больше HIMARS поступит в страну», - добавил Байден.