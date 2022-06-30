Зеленский ввел в действие решение СНБО о формировании реестра олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в
действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от
29 июня "Об утверждении положения о Реестре лиц, имеющих значительный
экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов),
порядке его формирования и ведения".
Соответствующий указ №459/2022 от 29 июня обнародован на сайте главы
государства и вступает в силу со дня публикации. Контроль над его
выполнением возложен на секретаря СНБО.
Согласно положению, Реестр будет создан как
информационно-коммуникационная система, которая может быть частью или
использовать средства другой системы. Программное обеспечение Реестра
будет собственностью государства в лице аппарата СНБО. Для обеспечения
формирования и ведения Реестра в аппарате СНБО будут определены
структурные подразделения, на которые возлагаются полномочия по
обеспечению выполнения функций держателя и администратора Реестра.
Реестр будет вестись в электронной форме на государственном языке. В
Реестр не будут вноситься данные, содержащие государственную тайну и
служебную информацию, однако сведения об олигархах, которые будут
вноситься в реестр, не могут быть признаны конфиденциальными, отмечается
в положении.
Сведения об олигархах будут вноситься создателем представления через
электронный кабинет и включать, в частности, их паспортные данные, адрес
регистрации, перечень юридических лиц, бенефициаром которых он
является, перечень физических лиц, в чьи избирательные фонды олигарх
делал взносы, а также обоснование признания личности олигархом.
Пользователями Реестра с правом доступа к нему будут, кроме
администраторов, создатели представлений, декларанты, регистраторы,
сотрудники держателя и администратора Реестра, а также председатель,
секретарь и члены СНБО, а также уполномоченные сотрудники других
государственных органов.
Публичный интерфейс Реестра обеспечивает свободный и бесплатный
доступ к его сведениям путем публикации перечня включенных и исключенных
из Реестра олигархов, формы поиска таких лиц и декларантов, что
обеспечивает возможность пересмотра внесенных в Реестр сведений об
олигархах и сведений из деклараций о контактах.