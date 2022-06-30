Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленский ввел в действие решение СНБО о формировании реестра олигархов

16:57 30.06.2022 |

Політика

 

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 29 июня "Об утверждении положения о Реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядке его формирования и ведения".

Соответствующий указ №459/2022 от 29 июня обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня публикации. Контроль над его выполнением возложен на секретаря СНБО.

Согласно положению, Реестр будет создан как информационно-коммуникационная система, которая может быть частью или использовать средства другой системы. Программное обеспечение Реестра будет собственностью государства в лице аппарата СНБО. Для обеспечения формирования и ведения Реестра в аппарате СНБО будут определены структурные подразделения, на которые возлагаются полномочия по обеспечению выполнения функций держателя и администратора Реестра.

Реестр будет вестись в электронной форме на государственном языке. В Реестр не будут вноситься данные, содержащие государственную тайну и служебную информацию, однако сведения об олигархах, которые будут вноситься в реестр, не могут быть признаны конфиденциальными, отмечается в положении.

Сведения об олигархах будут вноситься создателем представления через электронный кабинет и включать, в частности, их паспортные данные, адрес регистрации, перечень юридических лиц, бенефициаром которых он является, перечень физических лиц, в чьи избирательные фонды олигарх делал взносы, а также обоснование признания личности олигархом.

Пользователями Реестра с правом доступа к нему будут, кроме администраторов, создатели представлений, декларанты, регистраторы, сотрудники держателя и администратора Реестра, а также председатель, секретарь и члены СНБО, а также уполномоченные сотрудники других государственных органов.

Публичный интерфейс Реестра обеспечивает свободный и бесплатный доступ к его сведениям путем публикации перечня включенных и исключенных из Реестра олигархов, формы поиска таких лиц и декларантов, что обеспечивает возможность пересмотра внесенных в Реестр сведений об олигархах и сведений из деклараций о контактах.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,4017
  0,3759
 1,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0569  0,06 0,18 35,7081  0,00 0,01
EUR 36,5629  0,05 0,13 37,4965  0,08 0,22

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес