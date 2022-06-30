Зеленский ввел в действие решение СНБО о формировании реестра олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 29 июня "Об утверждении положения о Реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядке его формирования и ведения".

Соответствующий указ №459/2022 от 29 июня обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня публикации. Контроль над его выполнением возложен на секретаря СНБО.

Согласно положению, Реестр будет создан как информационно-коммуникационная система, которая может быть частью или использовать средства другой системы. Программное обеспечение Реестра будет собственностью государства в лице аппарата СНБО. Для обеспечения формирования и ведения Реестра в аппарате СНБО будут определены структурные подразделения, на которые возлагаются полномочия по обеспечению выполнения функций держателя и администратора Реестра.

Реестр будет вестись в электронной форме на государственном языке. В Реестр не будут вноситься данные, содержащие государственную тайну и служебную информацию, однако сведения об олигархах, которые будут вноситься в реестр, не могут быть признаны конфиденциальными, отмечается в положении.

Сведения об олигархах будут вноситься создателем представления через электронный кабинет и включать, в частности, их паспортные данные, адрес регистрации, перечень юридических лиц, бенефициаром которых он является, перечень физических лиц, в чьи избирательные фонды олигарх делал взносы, а также обоснование признания личности олигархом.

Пользователями Реестра с правом доступа к нему будут, кроме администраторов, создатели представлений, декларанты, регистраторы, сотрудники держателя и администратора Реестра, а также председатель, секретарь и члены СНБО, а также уполномоченные сотрудники других государственных органов.

Публичный интерфейс Реестра обеспечивает свободный и бесплатный доступ к его сведениям путем публикации перечня включенных и исключенных из Реестра олигархов, формы поиска таких лиц и декларантов, что обеспечивает возможность пересмотра внесенных в Реестр сведений об олигархах и сведений из деклараций о контактах.