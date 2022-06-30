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Генсек НАТО не исключил возможность передачи Украине современных танков
16:55 30.06.2022 |
НАТО поможет Украине перейти на современные виды оружие. При этом не исключается, что Украина может получить танки западного образца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции по итогам саммита в Мадриде.
Он подтвердил намерения членов альянса помочь Украине в переходе от постсоветского вооружения и прокомментировал возможность передачи танков.
По словам Столтенберга, страны НАТО пока не говорят об исключения в поставках.
"У НАТО сейчас есть задача помочь Украине с переходом на современное вооружение "натовского" образца. И, конечно, у нас нет списка оборудования, которое мы исключаем из этого", - заявил он.
Столтенберг заверил, что альянс рассматривает разные виды вооружения для Украины и "это было месседжем этого саммита".
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