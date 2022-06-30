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Лондон предоставит Украине военную помощь еще на 1 млрд фунтов
09:02 30.06.2022 |
Великобритания значительно расширяет военную помощь Украине. Вечером в среду, 29 июня, правительство в Лондоне объявило, что предоставит дополнительно 1 миллиард фунтов стерлингов (чуть менее 1,2 млрд евро) и, таким образом, почти удвоит помощь Киеву, сообщают западные информагентства.
Этот шаг направлен на то, чтобы помочь стране перейти от обороны от российского вторжения к наращиванию наступательных операций. Речь идет о поставках систем противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и оборудования для радиоэлектронной борьбы.
Планируется, что об увеличении финансирования объявит на саммите НАТО в Мадриде 30 июня британский премьер-министр Борис Джонсон. По его словам, атаки России на Украину становятся "все более варварскими" в отсутствие военных успехов, на которые надеется президент России Владимир Путин.
В общей сложности, по данным Даунинг-стрит, Великобритания обещала Украине военную помощь на сумму 2,3 млрд фунтов стерлингов.
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