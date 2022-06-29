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АНАЛІТИКА

ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Украины против России

 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск Украины против России.

Согласно пресс-релизу ЕСПЛ от 28 июня, суд получил иск 23 июня. Глава ЕСПЧ Роберт Спано передал дело в четвертую секцию суда и проинформировал об этом Россию.

В сообщении отмечается, что этому делу предшествовали четыре других представления Украинского государства и около 8500 индивидуальных жалоб.

Украина обвиняет Россию в нарушении целого ряда прав, зафиксированных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В иске говорится о массовых и серьезных нарушениях прав человека, совершенных российской федерацией в ходе военных действий на территории Украины. Украина обвиняет российские войска и другие вооруженные формирования, которые находятся под контролем РФ, в том, что ими были убиты, ранены, задержаны или по их вине пропали без вести тысячи гражданских лиц, разрушены сотни тысяч объектов собственности, а миллионы людей вынуждены покинуть свои дома.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
Ключові теги: Росія
 

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