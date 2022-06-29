Украина и Индонезия договорились о безвизовом режиме

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров с главой Индонезии Джоко Видодо в Киеве объявил о договоренности по безвизовому режиму между двумя странами.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Рад сообщить о нашей договоренности начать безвизовый режим между нашими странами. Это хорошая новость, это важно для наших народов со всех точек зрения: для экономики, для социального развития, для образования, связей между людьми", - заявил Зеленский.

Он добавил, что вместе с главой Индонезии обсудил вопросы послевоенного восстановления Украины.

"Я приглашаю Индонезию и индонезийские компании и специалистов присоединиться к этому масштабному проекту - крупнейшему экономическому проекту в Европе нашего времени", - сказал украинский президент.

На совместном с Видодо брифинге Зеленский также рассказал, что участие Украины в саммите государств G20 будет зависеть от ситуации с безопасностью и состава участников саммита.

Президент Индонезии прибыл в Украину в среду утром, посетил пригород Киева, разрушенный российскими военными, а также провел переговоры в Киеве.

В четверг Видодо должен отправиться в Россию для переговоров с Владимиром Путиным.