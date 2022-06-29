Фінансові новини
- |
- 29.06.22
- |
- 17:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвегия передаст Украине три ракетные системы M270
14:38 29.06.2022 |
Норвегия согласовала передачу Украине трех ракетных систем MLRS M270. Для этого страна сотрудничает с Великобританией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Норвегии.
Глава оборонного ведомства Бьорн Арильд Грам заявил, что Норвегия предоставит установки, которые находятся на хранении. Техника нуждается в модернизации. Поэтому Норвегия договорилась с Великобританией, чтобы они их модернизировали для дальнейшей отправки в Украину.
Всего в Норвегии на хранении находятся 12 ракетных систем. Также Украина получит еще 5 тысяч гранат.
Стоит отметить, что M270 - это гусеничная реактивная установка, которая может вести огонь на дистанцию от 32 до 300 км, в зависимости от ракеты. Их используют для уничтожения закрытых огневых позиций, легкобронированных целей, командных пунктов.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США запретили импорт золота из РФ и ввели санкции против почти 100 россиян и компаний
|Итоги саммита G7: помощь Украине, санкции против России, защита климата
|G7 договорилась ограничить цену российской нефти – решение саммита
|Коммерческий экспорт 100 МВт э/э из Украины в Европу стартует 30 июня - глава Минэнерго
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Норвегия передаст Украине три ракетные системы M270
|Франция передаст Украине еще 6 самоходных артиллерийских установок Caesar
|Стало известно, в каких странах и каким оружием учатся пользоваться ВСУ
|Германия и Нидерланды передадут Украине еще шесть гаубиц PzH 2000
|Украина получила около полсотни «Байрактаров» с начала вторжения РФ, - Резников
|ЕС начинает поставки 90 грузовиков повышенной проходимости для ВСУ
|Франция передаст Украине «значительное количество» бронеавто VAB
Бізнес
|Власти США запретили продажу всех электронных сигарет Juul на территории страны
|VW назвал дату премьеры электроседана размером с Tesla Model 3
|В социальных сетях появилась новая схема воровства финансового номера телефона
|Президент Microsoft: компания сократит бизнес в России, пока не останется «почти ничего, или вообще ничего»
|NASA выделило $5 млн на разработку трёх проектов ядерных реакторов для космических баз
|Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком
|США отправят в Украину робота-собаку от Boston Dynamics для разминирования территорий