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Франция передаст Украине еще 6 самоходных артиллерийских установок Caesar
07:56 29.06.2022 |
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien, об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
Это в дополнение к 12 гаубицам, которые поставили ранее.
Он подчеркнул, что подобная бронетехника необходима, чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника. Лекорню не уточнил, когда Украина их получит.
Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 километров.
Отметим, Франция также изучает возможность передачи Украине противокорабельных ракет Exocet. Также речь идет о "значительном количестве" бронетранспортеров типа VAB.
Напомним, во время своего визита в Киев Макрон заявил, что Франция предоставит Украине еще шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок "Цезарь".
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