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АНАЛІТИКА

Германия и Нидерланды передадут Украине еще шесть гаубиц PzH 2000

 

Германия и Нидерланды в ближайшее время передадут Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как заявили в кулуарах саммита НАТО в Мадриде министры обороны обеих стран Кристине Ламбрехт и Касья Оллонгрен, каждая сторона поставит по три гаубицы.

"Федеральное правительство решило, что мы можем передать Украине еще три Panzerhaubitze 2000 самоходных гаубиц", - отметила Ламбрехт.

Министры также отметили, что Украина запросила дополнительные поставки вооружений у Германии и Нидерландов.

Напомним, ранее сообщалось о поставках первых 12 Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов. Кроме того, украинская сторона ждет одобрения Берлина на покупку еще 100 самоходных гаубиц.
За матеріалами: РБК-Украина
 

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