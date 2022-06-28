Украина получила около полсотни «Байрактаров» с начала вторжения РФ, - Резников

Украинские военные получили чуть менее полсотни беспилотников "Байрактар" с 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Facebook.

"Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни "самолетов" (БПЛА "Байрактар" - ред.). Еще несколько уже законтрактованы и оплачены МОУ, и мы ожидаем их уже в июле", - рассказал министр.

По словам Резникова, в ближайшее время почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении нужд ВСУ. При этом Украина закажет еще десятки беспилотников.