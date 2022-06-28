Фінансові новини
- |
- 28.06.22
- |
- 20:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Украина получила около полсотни «Байрактаров» с начала вторжения РФ, - Резников
19:09 28.06.2022 |
Украинские военные получили чуть менее полсотни беспилотников "Байрактар" с 24 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Facebook.
"Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни "самолетов" (БПЛА "Байрактар" - ред.). Еще несколько уже законтрактованы и оплачены МОУ, и мы ожидаем их уже в июле", - рассказал министр.
По словам Резникова, в ближайшее время почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении нужд ВСУ. При этом Украина закажет еще десятки беспилотников.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Итоги саммита G7: помощь Украине, санкции против России, защита климата
|G7 договорилась ограничить цену российской нефти – решение саммита
|Коммерческий экспорт 100 МВт э/э из Украины в Европу стартует 30 июня - глава Минэнерго
|Мининфраструктуры повысило тарифы на грузовые ж/д на 70%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Украина получила около полсотни «Байрактаров» с начала вторжения РФ, - Резников
|ЕС начинает поставки 90 грузовиков повышенной проходимости для ВСУ
|Франция передаст Украине «значительное количество» бронеавто VAB
|Украинские военные уже осваивают системы ПВО NASAMS – СМИ
|Итоги саммита G7: помощь Украине, санкции против России, защита климата
|Комитет Рады согласовал назначение Лубинца на должность омбудсмена
Бізнес
|NASA выделило $5 млн на разработку трёх проектов ядерных реакторов для космических баз
|Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком
|США отправят в Украину робота-собаку от Boston Dynamics для разминирования территорий
|Мощности контрактных производителей чипов в 2023 году вырастут всего на 8 % из-за дефицита материалов и компонентов
|Amazon представила своего первого полностью автономного мобильного складского робота Proteus
|Германия против планов ЕС запретить новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года
|Intel готовит компактный игровой ПК с фирменным процессором и графикой