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АНАЛІТИКА

Франция передаст Украине «значительное количество» бронеавто VAB

Франция передаст Украине «значительное количество» бронеавто VAB

 

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорну заявил, что Украина получит от Парижа значительное количество бронированных автомобилей VAB.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Лекорну заявил в интервью Le Parisien.

"Чтобы быстро передвигаться под вражеским огнем, армии нуждаются в бронетранспортерах. Франция предоставит в значительных количествах транспортные средства типа VAB, имеющие вооружение", - сказал он.

Лекорну не уточнил, когда именно Украина получит бронемашины, но несколько дней назад пользователи Twitter опубликовали видео с транспортируемыми в Словакии VAB.

Есть несколько модификаций VAB, последние из которых были созданы в 2010-х годах. Министр вооруженных сил Франции не уточнил, какую модификацию Париж передает Киеву.

Лекорну также сообщил Le Parisien, что французское правительство рассматривает возможность поставки Украине противокорабельных ракет Exocet, но ни одно решение по этому поводу еще не принято.

Он одновременно отметил использование украинскими военными самоходных артиллерийских установок Caesar:

"Артиллерия в этой войне является основной: были предоставлены французские пушки Caesar, чья репутация в этом секторе непревзойденна из-за точности и мобильности на театре военных действий. Это главная просьба, предоставленная нам правительством Украины. Эти 18 гаубиц формируют полное артиллерийское подразделение".

В середине июня, находясь с визитом в Киеве, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставке в Украину еще шести дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar, флагмана французской артиллерии.
Ключові теги: Франція
 

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