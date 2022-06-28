Украина на саммите G7: что пообещала Зеленскому «семерка», а что – нет

Олаф Шольц (Olaf Scholz) был краток. На подведение итогов второго дня саммита G7 в Баварии канцлер Германии потратил около пяти минут. По теме, к которой приковано самое большое внимание, войне России против Украины, Шольц озвучил несколько тезисов: "семерка" продолжит поддерживать Киев, перемены в мире из-за агрессии России надолго, возвращения к прежним отношениям с Москвой не будет.

Ожидания того, что саммит станет для Украины историческим и поддержка ведущих западных страны выйдет на новый уровень, по состоянию на вечер понедельника, 27 июня, не оправдались. Члены неформального клуба, собравшиеся в замке Эльмау в живописных баварских Альпах, в целом озвучили известные ранее позиции.

О чем говорил Зеленский

Второй и главный день саммита начался со встречи в расширенном составе - с участниками по видеосвязи пообщался президент Украины Владимир Зеленский. О чем он говорил, узнать напрямую не удалось - в пресс-центре не было даже привычной трансляции приветственных слов. Затем по дипломатическим каналам в СМИ попала информация о том, что Зеленский просил усилить санкции против России, предоставить больше оружия, в частности - системы ПВО, и говорил, что рассчитывает на окончание войны к зиме.

Насколько его призывы были учтены - судить трудно. В опубликованном через несколько часов после общения с Зеленским заявлении G7 по Украине на шести страницах был много слов о солидарности и поддержке "правительства и народа Украины", о многомиллиардной финансовой помощи, о расследовании военных преступлений и помощи беженцам. В разделе о санкциях было отмечено, что страны "семерки" продолжат их использовать, и будут действовать согласованно и "единогласно".

Эмбарго на российское золото откладывается

Работа в этом направлении, как показал второй день саммита, еще предстоит. Если в день открытия президенты и главы правительств Германии, США, Великобритании, Франции, Канады, Японии и Италии успешно демонстрировали перед камерами единство и сплоченность, в одном ключевом для Киева вопросе достичь его, похоже, пока не удалось.

Вопреки предварительным заявлениям, ожидаемого эмбарго на российское золото не будет. Накануне саммита обозреватели называли эту инициативу США одним из возможных конкретных результатов. Но уже утром в понедельник канцлер ФРГ Шольц в интервью телеканалу ZDF ушел от прямого ответа на вопрос, поддерживает ли Берлин такое эмбарго. В заявлении G7 по Украине сказано, что страны "семерки" решительно настроены "сократить российские доходы, включая от (продажи) золота".

Еще одна инициатива Вашингтона, о введении верхнего порога цен на нефть, призванная ограничить получение РФ сверхприбыли, также не была поддержана всеми. Правда, это не стало сюрпризом, представители правительства Германии, хозяйки саммита, предупреждали об этом журналистов. Страны G7 не согласовали конкретные сроки, но обязались сократить зависимость от российских энергоносителей.

Один из немногих конкретных итогов саммита - "семерка" объявила о запланированных на ближайшее время новых санкциях против российского ВПК и отдельных лиц, причастных к войне против Украины.

Все это - публичные и предварительные результаты саммита G7. Не исключено, что о некоторых договоренностях может стать известно позднее, например, на саммите НАТО Мадриде, куда лидеры "семерки" отправятся из Баварии. На нем ожидаются конкретные решения, в том числе - о помощи Украине.