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АНАЛІТИКА

Зеленский прокомментировал слухи об увольнении главы СБУ: Если бы хотел, уже уволил бы

18:51 27.06.2022 |

Політика

 

Смена руководства Службы безопасности Украины и любого иного правоохранительного органа в государстве зависит от результатов их инспекции, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается руководителя Службы безопасности Украины: во-первых, если бы я захотел его уволить, я бы уже его уволил, а во-вторых, у нас проходит инспекция всех правоохранительных органов сейчас. Именно по причине того, что 24 февраля произошло полномасштабное вторжение РФ на нашу землю", - заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов на брифинге с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве.

Как отметил глава государства, "некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись, вместо того, чтобы быть на месте и защищать свое государство и народ".

"По разным причинам. Все эти причины – я езжу по областям и сам слушаю доклады лично. И потому смена руководства любого правоохранительного органа, подчеркиваю: любого, зависит только от этого. Чем я и занимаюсь", - сказал он.

Зеленский также добавил, что полностью поддерживает реформу СБУ.

"Закон относительно реформы был проголосован в первом чтении. Правда, это было до войны. Война вносит коррективы. Мы будем продолжать (реформу – ИФ) на пути в ЕС. Но я еще раз подчеркиваю, мы проводим реформы для себя, а не для Европейского Союза", - отметил президент.

"Реформ много, планов много. Думаю, даже война не остановит нас от важных шагов", - резюмировал он.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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