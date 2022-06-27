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Украина и Молдова договорились о создании новых транзитных путей и расширении экспортного потенциала - Зеленский
17:12 27.06.2022 |
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве с президентом Молдовы Майей Санду, что Украина и Молдова договорились о создании новых транзитных путей и расширении экспортного потенциала обеих стран.
"Договорились о создании новых транзитных путей, расширении нашего экспортного потенциала. Будем делать это, в частности и путем улучшения пересечения границы между нашими государствами", - заявил Зеленский в понедельник.
Как отметил глава государства, он обсудил с Санду противостояние российскому вторжению в Украину и вопрос приднестровского урегулирования.
"Украина является гарантом этого урегулирования, и мы будем активно помогать Молдове и далее", - сказал он.
Собеседники также обсудили энергетическое сотрудничество. "После успешного подключения энергосистем Украины и Молдовы к европейской энергосистеме мы имеем множество новых возможностей для работы на рынке энергетическом ЕС - и для двустороннего сотрудничества. Наше общее задание - использовать эти возможности максимально", - отметил Зеленский.
Президент также подтвердил готовность Украины помочь Молдове с реконструкцией железной дороги. Стороны договорились начать восстановление ж/д участка "Березине-Басарабяска" для усиления транспортного потенциала обеих стран.
Зеленский поблагодарил молдавскую сторону за решение направить в Украину саперное подразделение для помощи с проведением разминирования и за помощь украинцам, которые искали в Молдове убежище от российской войны.
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