Фінансові новини
- |
- 27.06.22
- |
- 22:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лидеры G7 объявили о бессрочной поддержке Украины
17:00 27.06.2022 |
Лидеры стран Группы семи по итогам саммита в Германии объявили, что готовы оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется.
Об этом говорится в их совместном заявлении, пишет "Европейская правда".
"Мы стремимся помогать Украине поддерживать свой суверенитет и территориальную целостность, защищать себя и выбирать собственное будущее. Украина должна решать о будущем мирном урегулировании, свободном от внешнего давления или влияния", - говорится в заявлении.
Лидеры подчеркнули, что страны G7 продолжим координировать усилия для удовлетворения неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике.
"Мы также продолжим оказывать Украине материальную, учебную и материально-техническую, разведывательную и экономическую поддержку для развития ее вооруженных сил", - говорится в заявлении.
Украину продолжат поддерживать в защите ее сетей от киберинцидентов и в сферах энергетической безопасности ядерных материалов и объектов, экологии и водопользования.
"С целью жизнеспособного послевоенного мирного урегулирования мы готовы достичь договоренностей вместе с заинтересованными странами и учреждениями и Украиной по поводу устойчивых обязательств в сфере безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя, обеспечить ее свободное и демократическое будущее и сдерживать будущую российскую агрессию", - говорится в заявлении.
В саммите G7 принял участие президент Владимир Зеленский, который в видеообращении поблагодарил за уже оказанную поддержку и рассказал об ожидаемых в будущем шагах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Украина будет получать деньги от повышения пошлины на экспорт РФ – договоренность G7
|«Батут работает»: Россия объявила дефолт по внешнему долгу. Как это влияет на будущее РФ
|Bloomberg: В России впервые за 100 лет наступил дефолт по внешнему долгу
|Саммит G7: ведущие страны мира вводят эмбарго на российское золото. Москва получает от его экспорта $15 млрд в год
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Турецкая компания передает Украине бесплатно 3 Bayraktar, на которые жители страны собрали деньги
|Зеленский прокомментировал слухи об увольнении главы СБУ: Если бы хотел, уже уволил бы
|Украина и Молдова договорились о создании новых транзитных путей и расширении экспортного потенциала - Зеленский
|Лидеры G7 объявили о бессрочной поддержке Украины
|ЕС предоставляет Украине оборудование для защиты от химических и ядерных угроз на 11,3 млн евро
|НАТО не хочет участвовать в военной разблокировке Черного моря
Бізнес
|Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком
|США отправят в Украину робота-собаку от Boston Dynamics для разминирования территорий
|Мощности контрактных производителей чипов в 2023 году вырастут всего на 8 % из-за дефицита материалов и компонентов
|Amazon представила своего первого полностью автономного мобильного складского робота Proteus
|Германия против планов ЕС запретить новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года
|Intel готовит компактный игровой ПК с фирменным процессором и графикой
|Падение курсов криптовалют заставляет китайских майнеров всё активнее распродавать свои видеокарты