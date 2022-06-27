Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лидеры G7 объявили о бессрочной поддержке Украины

 

Лидеры стран Группы семи по итогам саммита в Германии объявили, что готовы оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется.

Об этом говорится в их совместном заявлении, пишет "Европейская правда".

"Мы стремимся помогать Украине поддерживать свой суверенитет и территориальную целостность, защищать себя и выбирать собственное будущее. Украина должна решать о будущем мирном урегулировании, свободном от внешнего давления или влияния", - говорится в заявлении.

Лидеры подчеркнули, что страны G7 продолжим координировать усилия для удовлетворения неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике.

"Мы также продолжим оказывать Украине материальную, учебную и материально-техническую, разведывательную и экономическую поддержку для развития ее вооруженных сил", - говорится в заявлении.

Украину продолжат поддерживать в защите ее сетей от киберинцидентов и в сферах энергетической безопасности ядерных материалов и объектов, экологии и водопользования.

"С целью жизнеспособного послевоенного мирного урегулирования мы готовы достичь договоренностей вместе с заинтересованными странами и учреждениями и Украиной по поводу устойчивых обязательств в сфере безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя, обеспечить ее свободное и демократическое будущее и сдерживать будущую российскую агрессию", - говорится в заявлении.

В саммите G7 принял участие президент Владимир Зеленский, который в видеообращении поблагодарил за уже оказанную поддержку и рассказал об ожидаемых в будущем шагах.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,9122
  0,1448
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0473  0,10 0,30 35,6896  0,08 0,22
EUR 36,7304  0,10 0,26 37,6200  0,08 0,22

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес