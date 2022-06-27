Лидеры G7 объявили о бессрочной поддержке Украины

Лидеры стран Группы семи по итогам саммита в Германии объявили, что готовы оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется.

Об этом говорится в их совместном заявлении, пишет "Европейская правда".

"Мы стремимся помогать Украине поддерживать свой суверенитет и территориальную целостность, защищать себя и выбирать собственное будущее. Украина должна решать о будущем мирном урегулировании, свободном от внешнего давления или влияния", - говорится в заявлении.

Лидеры подчеркнули, что страны G7 продолжим координировать усилия для удовлетворения неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике.

"Мы также продолжим оказывать Украине материальную, учебную и материально-техническую, разведывательную и экономическую поддержку для развития ее вооруженных сил", - говорится в заявлении.

Украину продолжат поддерживать в защите ее сетей от киберинцидентов и в сферах энергетической безопасности ядерных материалов и объектов, экологии и водопользования.

"С целью жизнеспособного послевоенного мирного урегулирования мы готовы достичь договоренностей вместе с заинтересованными странами и учреждениями и Украиной по поводу устойчивых обязательств в сфере безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя, обеспечить ее свободное и демократическое будущее и сдерживать будущую российскую агрессию", - говорится в заявлении.

В саммите G7 принял участие президент Владимир Зеленский, который в видеообращении поблагодарил за уже оказанную поддержку и рассказал об ожидаемых в будущем шагах.