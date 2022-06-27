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ЕС предоставляет Украине оборудование для защиты от химических и ядерных угроз на 11,3 млн евро
14:29 27.06.2022 |
Европейская комиссия после запроса украинского правительства по медицинскому оборудованию, средствам защиты и специализированному оборудованию решила предоставить Украине снаряжение от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.
Оборудование, предоставленное ЕС, включает в себя 300 000 специализированных защитных костюмов, 5 600 литров дезактивирующих веществ и 850 единиц оборудования для операций по дезактивации.
Поскольку больницы в Украине срочно нуждаются в медицинском оборудовании, ЕС также подарит мониторы пациентов, инфузионные насосы и аппараты искусственной вентиляции легких, а также защитное оснащение для медицинского персонала, такое как маски и халаты.
Эта помощь общей стоимостью 11,3 млн евро будет доставлена в Украину из аварийных запасов ЕС, хранящихся в Румынии, Венгрии, Швеции, Германии, Греции и Дании.
"Неоправданная война России и нападения на учреждения здравоохранения оказали сильное давление на системы здравоохранения Украины. За последние четыре месяца мы круглосуточно работали, чтобы обеспечить быструю реакцию ЕС на запросы Украины относительно специфического оборудования и гуманитарных грузов. Уже 30 стран передали Украине товары через Механизм гражданской защиты ЕС, но учитывая огромные медицинские потребности, вызванные продолжающейся войной, мы мобилизовали стратегические резервы rescEU. Медицинское оборудование и оборудование для химических, биологических или ядерных чрезвычайных ситуаций уже на пути в Украину", - сказал комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
Отмечается, что Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации находится в постоянном контакте с украинскими властями для предоставления дальнейшей помощи на основе конкретных потребностей, указанных Украиной.
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