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АНАЛІТИКА

НАТО не хочет участвовать в военной разблокировке Черного моря

 

В Североатлантическом альянсе не рассматривают привлечение военных возможностей НАТО для создания коридора для украинского экспорта через Черное море из соображений, что это приведет к неприемлемой эскалации.

Об этом сказал заместитель генсека НАТО Мирча Джоане в интервью "Европейской правде".

"Привлечение военных мощностей НАТО не поможет решить ситуацию. Напротив, мы считаем, что это приведет к обострению", - сказал он на вопрос о вариантах разблокирования торговых путей из Украины через Черное море.

Джоане отметил, что партнеры пытаются найти другие варианты решения. Первый из них - по железной дороге и автодорогам в порты стран ЕС, и этот маршрут, несмотря на его недостатки, уже позволяет вывозить по крайней мере часть зерна, предназначенного для экспорта.

"Второй вариант - который действительно очень сложный - это организовать безопасные коридоры по Черному морю. Их соорганизатором будет Россия, потому что Россия - игрок на этой сцене", - отметил Мирча Джоане.

Он отметил как позитив попытки посредничества Турции, которая сама является членом НАТО, и участие ООН.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что разблокировать украинские порты в Черном море можно несколькими путями, но все они предполагают привлечение военных.
За матеріалами: Экономическая правда
 

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