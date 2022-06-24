Как Западные Балканы вмешались в предоставление Украине статуса кандидата

Демонстрация в поддержку Украины перед саммитом Евросоюза

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Это решение лидеры 27 государств Евросоюза приняли на своем саммите в четверг, 23 июня. В Брюсселе в этот день не уставали говорить об историческом значении этого шага. "Историческая договоренность, историческое решение. Сегодня мы решили признать европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии. Мы решили предоставить статус кандидата Украине и Молдове", - заявил на пресс-конференции во время саммита глава Евросовета Шарль Мишель.

Хотя основное внимание было приковано к статусу кандидата, действительно революционным является признание европейской перспективы. Ведь это и обещание, и обязательство ЕС принять в свои ряды Украину, Молдову и Грузию - конечно, если они выполнят все критерии. Будущее этих стран и их граждан - "внутри Евросоюза", говорится в решении саммита. Ранее о предоставлении этой перспективы многие государства Евросоюза не хотели и слышать. Теперь же Украина и Молдова преодолели сразу две ступени, не только став на путь присоединения к ЕС, но и получив статус кандидата. Грузия же все равно ступила на первую ступеньку.

Такую революцию в позиции ЕС сделала возможной война России против Украины. Впрочем, даже месяц или две недели до судьбоносного решения мало кто в Брюсселе был уверен, что это случится в конце июня. И чиновники, и дипломаты ЕС в разговорах не под запись на вопрос, получит ли Украина статус кандидата, чаще всего отвечали: "Сложно сказать".

Украине предстоит подтвердить статус кандидата реформами

Что изменило позицию скептиков? "Я думаю, Украина и Еврокомиссия проделали классную работу", - заявил корреспонденту DW дипломат страны ЕС, не принадлежавшей к приверженцам предоставления Украине статуса кандидата. Что он имел в виду - так это не столько усилия Киева по убеждению, сколько практическую работу. Ведь Украина ответила примерно на 2000 вопросов в опросниках за рекордное время - один месяц. То же сделали Молдова и Грузия.

А Еврокомиссия на основании этих ответов подготовила заключения и для каждой из трех стран предложила свои условия. Украине и Молдове надо будет их выполнить после получения статуса кандидата, а Грузии - до. Все государства ЕС были довольны условиями и ничего в них не поменяли.

"Прогресс каждой страны на пути в Евросоюз будет зависеть от их собственных достижений в выполнении Копенгагенских критериев, принимая во внимание способность ЕС принимать новых членов", - такой формулировкой коммюнике саммита в Евросоюзе фактически обещают не ставить в зависимость друг от друга продвижение к членству Украины, Молдовы или даже Грузии. Все зависит от успехов реформ в каждой стране отдельно. И окончательное вступление в ЕС будет в итоге возможным, только если Евросоюз окажется готовым к этому. А сейчас многие в Брюсселе признают, что он не готов.

Западные Балканы и членство в ЕС

Эта неготовность связана и с низкой популярностью расширения Евросоюза в последние годы, и с необходимостью институциональных реформ ЕС. Но есть еще один фактор - Западные Балканы. Европейскую перспективу этого региона признали еще в 2003 году. Но вступление его стран в последнее время почти не продвигалось - и из-за ЕС, и из-за Западных Балкан. У обеих сторон накапливалось недовольство.

В ЕС попробовали изменить ситуацию, проведя в первой половине дня 23 июня встречу с лидерами шести стран Западных Балкан. Это идея чуть не провалилась уже в самом начале. Ведь президент Сербии Александар Вучич и премьеры Северной Македонии Димитар Ковачевский и Албании Эди Рама в преддверии саммита угрожали, что не приедут в Брюссель. Причина: из-за конфликта о вопросах идентичности и языка Болгария до сих пор блокирует старт переговоров о вступлении с Северной Македонией, а в одном "пакете" с ней - и с Албанией.

В Брюссель все же приехали лидеры всех шести стран региона, хотя Болгария так и не сняла вето. Ее премьер-министр Кирил Петков хотел бы это сделать, но ему не удалось провести это решение через парламент. И на саммит он вообще приехал в статусе и.о.

Хотя утренняя встреча и длилась четыре часа вместо двух, ощутимых результатов она не принесла. Более того, со стороны ЕС по ее итогам не провели пресс-конференцию, объяснив это нехваткой времени. А вот Вучич, Ковачевский и Рама нашли больше часа для общения с журналистами. И они не сдерживали себя в заявлениях, в особенности премьер Албании. "Позвольте мне выразить глубокие соболезнования ЕС. Мне их жаль", - отметил Рама, раскритиковав процесс расширения, в котором любое государство ЕС может брать в "заложники" страны-кандидаты. Премьер не сдерживал сарказм, высказав надежду, что страны Западных Балкан вступят в ЕС "в следующем столетии".

Украина подпитала новой энергией евроинтеграцию Западных Балкан

Когда лидеры 27 государств Евросоюза собрались во второй половине дня на саммит, первой темой должны были стать Украина, Молдова и Грузия. Никто не знал, сколько продлится обсуждение, но в нем не предусматривали никаких спорных вопросов. Тем более странно было, что за два и три часа результата не было. Причина стала понятна, когда к журналистам начали выходить первые дипломаты - в дискуссию об Украине вмешалась тема Западных Балкан. Не ускоряло темп и упорство Австрии, Словении и Хорватии в вопросе о предоставлении Боснии и Герцеговине статуса кандидата, хотя она с 2019 года не очень далеко продвинулась в выполнении 14 домашних заданий Еврокомиссии.

После четырех часов разговора на саммите объявили перерыв. Среди журналистов уже стали гулять разговоры, придется ли ждать до полуночи или до утра. Но после перерыва все решили за 10 минут. Украине и Молдове дали статус кандидата, Грузии - перспективу членства, Западным Балканам пообещали ускорить процесс вступления, а Болгарию и Северную Македонию призвали без промедления устранить разногласия.

Также лидеры ЕС высказали готовность дать Боснии и Герцеговине статус кандидата - но после того, как увидят заключение о прогрессе в домашних заданиях. Высокопоставленный чиновник ЕС заверил корреспондента DW, что Украину никто не брал в "заложники" для прогресса по Боснии и Герцеговине.

Если к ЕС лидеры Западных Балкан были очень критичны, то к Украине - наоборот. Ведь заявка Киева на членство не только позволила Молдове и Грузии получить перспективу, но и может помочь Западным Балканам. На это указала, в частности, президент Косово Вьоса Османи. А Эди Рама, чья страна уже восемь лет имеет статус кандидата, сказал Украине: "Добро пожаловать", но посоветовал не питать больших иллюзий.