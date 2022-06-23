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Первые американские HIMARS уже в Украине - Резников
15:53 23.06.2022 |
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первые системы HIMARS уже прибыли в Украину.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.
"HIMARS уже в Украине. Спасибо моему американскому коллеге и другу, министру обороны Ллойду Остину за эти мощные средства", - написал Резников, пообещав российским захватчикам "жаркое лето".
Напомним, реактивные системы залпового огня HIMARS анонсировали в рамках пакета помощи от США на 700 млн долларов в начале июня. Первоначально планировали предоставить четыре системы.
Сообщалось, что РСЗО предоставляют с политическим обязательством не применять это оружие по целям на территории России. В то же время, посол США в Украине сказала, что украинские военные сами будут определять дальность применения.
В среду 22 июня сообщили о завершении учений с ними для украинских военных.
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