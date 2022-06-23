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АНАЛІТИКА

США отправят в Украину робота-собаку от Boston Dynamics для разминирования территорий

 

Армия США согласилась предоставить робота-собаку Spot от Boston Dynamics для разминирования территорий вокруг Киева.

Об этом пишет Foreign Policy.

По словам собеседника издания, армия США согласилась предоставить одного из двух своих роботов-собак.

Работа-собаку Spot от Boston Dynamics используют для разминирования территорий вблизи Киева.

Отмечается, что работа будет использовать американская некоммерческая организация HALO Trust - Организация жизнеобеспечения опасных территорий, которая проводит гуманитарное разминирование - устраняет угрозы взрывоопасных остатков войны: находит взрывоопасные предметы, обозначает территории, составляет карты, очищает от взрывоопасных предметов, в частности от мин-ловушек.


"Spot мог бы помочь перетащить неразорвавшиеся боеприпасы, например, кассетные бомбы, к яме, содержащей другие боеприпасы, позволяя безопасно взрывать их вдали от гражданского населения партиями от 50 до 100 снарядов и без опасности", - говорится в статье.


Ранее в МВД заявляли, что из-за российского вторжения 30 миллионов гектаров территории Украины нуждаются в разминировании.
За матеріалами: Экономическая правда
Ключові теги: США
 

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