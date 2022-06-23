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АНАЛІТИКА

«Ничего об Украине без Украины»: Шольц против навязывания Киеву «продиктованного мира»

 

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что только Украина должна принимать решение о своем будущем и выступил против договоренностей за спиной Киева.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Украина - и только Украина - решает, что им подходит. Ничего об Украине без Украины! Мы далеки от переговоров с россией, потому что Путин верит в продиктованный мир. Тем важнее, чтобы мы неукоснительно держались курса" - написал Шольц в Twitter.

Он также подчеркнул, что ЕС, НАТО и G7 на ближайших саммитах должны послать сигнал о том, что демократии мира вместе стоят в борьбе против империализма Путина.

"Из международных саммитов раздастся сигнал сплоченности и решительности. Поворотным моментом является мандат действовать: в нашей стране, Европе, международном сообществе - и Германия будет играть в этом центральную роль!" - заявил Шольц.

Как сообщалось, Канцлер Германии Олаф Шольц перед саммитами ЕС, НАТО и Группы семи заявил, что партнерство с империалистической Россией, которым его представляли в 2010 году, невозможно в обозримом будущем.
 

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