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«Ничего об Украине без Украины»: Шольц против навязывания Киеву «продиктованного мира»
21:08 22.06.2022 |
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что только Украина должна принимать решение о своем будущем и выступил против договоренностей за спиной Киева.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Украина - и только Украина - решает, что им подходит. Ничего об Украине без Украины! Мы далеки от переговоров с россией, потому что Путин верит в продиктованный мир. Тем важнее, чтобы мы неукоснительно держались курса" - написал Шольц в Twitter.
Он также подчеркнул, что ЕС, НАТО и G7 на ближайших саммитах должны послать сигнал о том, что демократии мира вместе стоят в борьбе против империализма Путина.
"Из международных саммитов раздастся сигнал сплоченности и решительности. Поворотным моментом является мандат действовать: в нашей стране, Европе, международном сообществе - и Германия будет играть в этом центральную роль!" - заявил Шольц.
Как сообщалось, Канцлер Германии Олаф Шольц перед саммитами ЕС, НАТО и Группы семи заявил, что партнерство с империалистической Россией, которым его представляли в 2010 году, невозможно в обозримом будущем.
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