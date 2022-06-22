Две трети европейцев положительно оценивают членство в ЕС – опрос

65% жителей Европейского Союза считают, что членство их стран в ЕС является хорошей вещью - это самый высокий с 2007 года результат.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует последний опрос Евробарометра, проведенный по заказу Европарламента и обнародованный в среду.

Членство в ЕС положительно оценивает относительное большинство жителей всех государств-членов за исключением Греции и Словакии - там большинство назвало его "ни добрым, ни плохим".

Больше всего по стравнению с последним опросом, состоявшимся в конце 2021 года, показатель положительного отношения к членству в ЕС вырос в Литве (+20%), Мальте (+12%) и Эстонии (+9%).

52% европейцев также положительно воспринимают ЕС против 12%, которые относятся негативно. Это также самый высокий с 2007 года показатель. Больше всего сторонников ЕС - в Ирландии (76%), а меньше всего - в Греции (32%).

Положительно к России в ЕС относятся только 10% жителей (в 2018 году было 30%), в Китай - 22% (было 36%). Самое же положительное у европейцев отношение к Великобритании - 65% (против 64% в 2018 году) и США - 58% (против 45%).

Война в Украине также повлияла на восприятие европейцами собственной жизни: 61% респондентов считает, что их жизнь изменится, и только 37% убеждены, что будут жить по-прежнему.

Кроме того, 80% жителей ЕС поддерживают санкции против России, а большинство населения 22 государств-членов удовлетворены ответом Брюсселя на российскую агрессию в Украине.

Опрос состоялся в течение 19 апреля - 16 мая 2022 среди 26 578 жителей 27 государств-членов ЕС.