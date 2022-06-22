Фінансові новини
- |
- 22.06.22
- |
- 17:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Две трети европейцев положительно оценивают членство в ЕС – опрос
16:35 22.06.2022 |
65% жителей Европейского Союза считают, что членство их стран в ЕС является хорошей вещью - это самый высокий с 2007 года результат.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует последний опрос Евробарометра, проведенный по заказу Европарламента и обнародованный в среду.
Членство в ЕС положительно оценивает относительное большинство жителей всех государств-членов за исключением Греции и Словакии - там большинство назвало его "ни добрым, ни плохим".
Больше всего по стравнению с последним опросом, состоявшимся в конце 2021 года, показатель положительного отношения к членству в ЕС вырос в Литве (+20%), Мальте (+12%) и Эстонии (+9%).
52% европейцев также положительно воспринимают ЕС против 12%, которые относятся негативно. Это также самый высокий с 2007 года показатель. Больше всего сторонников ЕС - в Ирландии (76%), а меньше всего - в Греции (32%).
Положительно к России в ЕС относятся только 10% жителей (в 2018 году было 30%), в Китай - 22% (было 36%). Самое же положительное у европейцев отношение к Великобритании - 65% (против 64% в 2018 году) и США - 58% (против 45%).
Война в Украине также повлияла на восприятие европейцами собственной жизни: 61% респондентов считает, что их жизнь изменится, и только 37% убеждены, что будут жить по-прежнему.
Кроме того, 80% жителей ЕС поддерживают санкции против России, а большинство населения 22 государств-членов удовлетворены ответом Брюсселя на российскую агрессию в Украине.
Опрос состоялся в течение 19 апреля - 16 мая 2022 среди 26 578 жителей 27 государств-членов ЕС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Семенченко выпустили под домашний арест, Буданов просил отпустить его на войну
|Рада вернула пошлины и НДС на импорт с 1 июля
|«Партия компромисса» против «партии войны до победы». Что происходит в окружении Зеленского
|Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы не потерять статус в ЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Две трети европейцев положительно оценивают членство в ЕС – опрос
|Rolls-Royce передал МОЗ Украины два сверхмощных генератора
|ЕС официально признает Украину кандидатом на вступление: проект решения
|Украина получила первые Panzerhaubitze 2000 от Германии
|Зеленский пригласил Орбана в Украину
|Семенченко выпустили под домашний арест, Буданов просил отпустить его на войну
|Германия подтвердила, что передаст Украине САУ Gepard и системы ПВО IRIS-T
Бізнес
|В Китае построен наземный комплекс для испытания технологий передачи энергии из космоса на Землю
|Самый большой в мире самолет поднялся на максимальную высоту
|TSMC построит четыре новых завода для производства 3-нм чипов — каждый обойдётся в $10 млрд
|SpaceX запустила третью подряд ракету-носитель Falcon 9 за последние 36 часов
|Более половины глобального рынка рекламы находится в руках пяти технологических гигантов
|Бренд косметики Revlon подает на банкротство, но не исчезает с рынка
|TSMC увеличит производство микросхем по зрелым техпроцессам в полтора раза