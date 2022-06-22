Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Rolls-Royce передал МОЗ Украины два сверхмощных генератора

11:33 22.06.2022 |

Політика

Rolls-Royce передал МОЗ Украины два сверхмощных генератора

 

Компания Rolls-Royce, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс, передала Министерству здравоохранения Украины два сверхмощных генератора. По данным компании, один такой генератор способен обеспечивать работу всех корпусов крупной областной больницы.

Один из генераторов был доставлен в Киевскую областную больницу, другой будет обеспечивать работу заведения в экстренных ситуациях в Николаеве.

Такую помощь Украина предоставила компания Rolls-Royce совместно с итальянской компанией-партнером Perin. Также Минздрав отметил помощь немецко-украинского общества «Рейн-Некар», которое установило контакт между поставщиком и Минздравом и взяло на себя доставку груза в Украину.
За матеріалами: ЭлектроВести
Ключові теги: Rolls-Royce
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,7542
  0,1068
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,9221  0,03 0,09 35,6312  0,02 0,06
EUR 36,5722  0,03 0,09 37,5472  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес