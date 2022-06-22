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Rolls-Royce передал МОЗ Украины два сверхмощных генератора
11:33 22.06.2022 |
Компания Rolls-Royce, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс, передала Министерству здравоохранения Украины два сверхмощных генератора. По данным компании, один такой генератор способен обеспечивать работу всех корпусов крупной областной больницы.
Один из генераторов был доставлен в Киевскую областную больницу, другой будет обеспечивать работу заведения в экстренных ситуациях в Николаеве.
Такую помощь Украина предоставила компания Rolls-Royce совместно с итальянской компанией-партнером Perin. Также Минздрав отметил помощь немецко-украинского общества «Рейн-Некар», которое установило контакт между поставщиком и Минздравом и взяло на себя доставку груза в Украину.
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