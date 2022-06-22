Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЕС официально признает Украину кандидатом на вступление: проект решения

 

Лидеры ЕС в Брюсселе одобрят рекомендацию Европейской комиссии по предоставлению Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в последнем проекте выводов саммита ЕС, с которым ознакомилось издание Euractiv.

"Европейский Совет принял решение предоставить Украине и Республике Молдова статус страны-кандидата", - говорится в проекте решения лидеров ЕС, которые встретятся на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

Лидеры ЕС примут решение о дальнейших шагах по вступлению стран после полного выполнения всех условий, изложенных Европейской комиссией, добавляется в проекте решения.

Первый отчет об оценке выполнения Украиной условий ожидается в рамках регулярного анализа Еврокомиссии по расширению уже к концу этого года.

В отношении Грузии формулировка саммита ЕС будет такой: "Европейский совет готов предоставить Грузии статус страны-кандидата после того, как будут учтены приоритеты, указанные в заключении Комиссии по заявке Грузии на членство".

"Прогресс каждой страны на пути в Европейский Союз будет зависеть от ее собственных заслуг в выполнении Копенгагенских критериев, включая способность ЕС принимать новых членов", - говорится также в проекте выводов.

Эта формулировка говорит о том, что ЕС не намерен объединять Украину и Молдову в один пакет, как это было сделано с Северной Македонией и Албанией.

Несколько дипломатов ЕС заявили, что после нескольких дней внутренних обсуждений в ЕС не оказалось ни одной страны среди 27 стран-членов ЕС, которая выступила бы против предоставления Украине кандидатского статуса.

17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.

В то же время, для Украины в ЕС прописали семь требований, которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,7542
  0,1068
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,9221  0,03 0,09 35,6312  0,02 0,06
EUR 36,5722  0,03 0,09 37,5472  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес