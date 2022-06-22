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ЕС официально признает Украину кандидатом на вступление: проект решения
11:22 22.06.2022 |
Лидеры ЕС в Брюсселе одобрят рекомендацию Европейской комиссии по предоставлению Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в последнем проекте выводов саммита ЕС, с которым ознакомилось издание Euractiv.
"Европейский Совет принял решение предоставить Украине и Республике Молдова статус страны-кандидата", - говорится в проекте решения лидеров ЕС, которые встретятся на саммите в Брюсселе 23-24 июня.
Лидеры ЕС примут решение о дальнейших шагах по вступлению стран после полного выполнения всех условий, изложенных Европейской комиссией, добавляется в проекте решения.
Первый отчет об оценке выполнения Украиной условий ожидается в рамках регулярного анализа Еврокомиссии по расширению уже к концу этого года.
В отношении Грузии формулировка саммита ЕС будет такой: "Европейский совет готов предоставить Грузии статус страны-кандидата после того, как будут учтены приоритеты, указанные в заключении Комиссии по заявке Грузии на членство".
"Прогресс каждой страны на пути в Европейский Союз будет зависеть от ее собственных заслуг в выполнении Копенгагенских критериев, включая способность ЕС принимать новых членов", - говорится также в проекте выводов.
Эта формулировка говорит о том, что ЕС не намерен объединять Украину и Молдову в один пакет, как это было сделано с Северной Македонией и Албанией.
Несколько дипломатов ЕС заявили, что после нескольких дней внутренних обсуждений в ЕС не оказалось ни одной страны среди 27 стран-членов ЕС, которая выступила бы против предоставления Украине кандидатского статуса.
17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.
В то же время, для Украины в ЕС прописали семь требований, которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры.
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