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АНАЛІТИКА

Украина получила первые Panzerhaubitze 2000 от Германии

 

Вооруженные Силы Украины получили от Германии самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Facebook заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Это уже 6-й вид артиллерии 155-мм калибра, который усиливает нашу оборону. Наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Отныне к этому "клубу лучших" присоединился и Ph2000", - отметил он.

Резников выразил благодарность немецким партнерам за поддержку, "на увеличение которой мы продолжаем рассчитывать".

"Появление Ph2000 - это пример кооперации в поддержку Украины. Очень ценю усилия моей коллеги - министра обороны Германии Кристине Ламбрехт и благодарю Нидерланды и Кайсу Оллонгрен", - добавил министр обороны.

Он не уточнил, сколько Panzerhaubitze 2000 получила Украина, но ранее речь шла о передаче семи САУ с подготовленными украинскими экипажами.
 

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