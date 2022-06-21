Убеждены в победе Украины 93% граждан, но более половины считают, что для этого нужно не менее полугода - соцопрос

Подавляющее большинство (93%) опрошенных украинцев уверены, что Украина сможет отразить нападение РФ, при этом 63% абсолютно уверенны в этом, свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного 18-19 июня социологической группой "Рейтинг".

Лишь 5% опрошенных выразили неуверенность в победе Украины. Высокий показатель уверенности наблюдается среди жителей всех макрорегионов и представителей разных возрастов.

В то же время, несмотря на высокий уровень уверенности в победе, 39% считают, что для этого нужно полгода-год, а 18% - еще больше времени. В победу за несколько месяцев верят четверть опрошенных, за несколько недель - около 6%. Несколько больше тех, кто уверен в победе в более короткие сроки, среди старших, но даже в этой возрастной группе половина видит перспективу победы за полгода-год.

При этом по сравнению с предыдущими опросами резко увеличился процент тех, кто уверен в победе через полгода и позже: ранее большинство было уверено в более кратких сроках. Несколько уменьшился процент тех, кто абсолютно уверен в победе Украины, при этом возросла доля тех, кто скорее в этом уверен.

75% опрошенных считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении. 13% - противоположного мнения, еще 12% - затруднились оценить. Во всех регионах и среди всех возрастов продолжает доминировать оценка направления как правильного.

В ходе исследования методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 1200 респондентов во всех подконтрольных правительству регионах с работающей украинской мобильной связью. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.