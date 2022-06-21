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АНАЛІТИКА

Жозеп Боррель: Россия хочет физически уничтожить Украину

 

То, как Россия ведет войну против Украины, указывает, что Москва хочет физически разрушить Украину. Об этом в понедельник, 20 июня, заявил верховный представителm ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел сообщества в Люксембурге. По словам Борреля, главы МИД подчеркнули полную решимость и далее поддерживать Украину и в военном плане, и путем давления на РФ.

"Не забывайте, что война продолжается. Это неприятная реальность: война продолжается и будет продолжаться, забирая много жизней каждый день и при систематических обстрелах российской армией любых гражданских и военных объектов в Украине. Все выглядит так, что Путин хочет физически разрушить Украину - хочет разрушить инфраструктуру, города, чтобы уничтожить саму идею украинской нации", - отметил Боррель. Сообщать публично о деталях обсуждения помощи Украине оружием он отказался.

Это заседание Совета ЕС Боррель назвал историческим, в частности из-за ожидания, что на саммите ЕС будут приняты решения о европейской перспективе для Украины, Молдовы и Грузии.

"Это мощный сигнал, который должны услышать не только в Украине, Молдове и Грузии, но также и за пределами наших границ, в качестве демонстрации единства и поддержки этих трех стран, прежде всего той, против которой направлена агрессия России", - отметил глава европейской дипломатии.

Боррель: Россия ответственна за продовольственный кризис

Большую часть пресс-конференции Боррель посвятил объяснению, что именно Россия ответственна за продовольственный кризис в мире, а не санкции ЕС. Он указал не только на блокаду украинских портов в Черном море и разрушения инфраструктуры. Он напомнил и о высоких российских пошлинах на экспорт пшеницы, а также на удорожание страховых полисов для кораблей, вызванное заявлениями РФ об опасности навигации в Черном море. Такое поведение он назвал использованием продовольствия как оружия и "намеренной попыткой создать голод".

"Это типичная схема российской пропаганды: они создают проблему и обвиняют в ней других", - отметил глава европейской дипломатии. Он планирует разослать письма главам МИД стран Африки, чтобы объяснить, что санкции не распространяются на экспорт продовольствия.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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