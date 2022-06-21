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АНАЛІТИКА

Орбан поддерживает статус кандидата для Украины и Молдовы, а также Грузии и Боснии и Герцеговины

 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддерживает предоставление статуса кандидата на членство в ЕС не только для Украины и Молдовы, как рекомендует Европейская комиссия, но и для Грузии и Боснии и Герцеговины.

Об этом в понедельник заявил спикер правительства Венгрии Берталан Хаваши, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado.

Орбан в понедельник принял участие в видеоконференции перед встречей Европейского совета 23-24 июня вместе с руководителями Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты, а также главы Европейского совета Шарля Мишеля.

На встрече венгерский премьер согласился с рекомендацией Еврокомиссии предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС, но отметил, что Будапешт "и несколько других членов ЕС" считают, что его также должны получить Грузия и БиГ.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.

В то же время, для Украины прописали семь требований, которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры.

Подробнее об этом - в видеопояснении ЕвроПравды, а также в статье Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы ЕС не отменил ее новый статус.
Ключові теги: Угорщина
 

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