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Орбан поддерживает статус кандидата для Украины и Молдовы, а также Грузии и Боснии и Герцеговины
19:00 20.06.2022 |
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддерживает предоставление статуса кандидата на членство в ЕС не только для Украины и Молдовы, как рекомендует Европейская комиссия, но и для Грузии и Боснии и Герцеговины.
Об этом в понедельник заявил спикер правительства Венгрии Берталан Хаваши, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado.
Орбан в понедельник принял участие в видеоконференции перед встречей Европейского совета 23-24 июня вместе с руководителями Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты, а также главы Европейского совета Шарля Мишеля.
На встрече венгерский премьер согласился с рекомендацией Еврокомиссии предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС, но отметил, что Будапешт "и несколько других членов ЕС" считают, что его также должны получить Грузия и БиГ.
Напомним, 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.
В то же время, для Украины прописали семь требований, которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры.
Подробнее об этом - в видеопояснении ЕвроПравды, а также в статье Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы ЕС не отменил ее новый статус.
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