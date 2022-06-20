Украина нанесла ракетный удар по захваченным РФ буровым вышкам в Черном море

Украина нанесла ракетный удар по захваченным в результате оккупации Крыма буровым вышкам в Черном море, сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале.

"ВСУ нанесли ракетный удар по "вышкам Бойко". Теперь русня не сможет добывать газ в украинском Черном море. В 2014 году рф захватили буровые платформы в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма. Оккупанты также использовали их для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки", - написал он.

Эту информацию также подтвердил в своем телеграмм-канале так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов. "Сегодня около 8 утра вражескими подразделениями был нанесен удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", - сказал он.

Как сообщалось, на минувших выходных российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по Кременчугскому НПЗ (Полтавская обл.), также под обстрел попали Шабелинский НПЗ в Харьковской области, мини-НПЗ/нефтебаза - в Днепропетровской.

После оккупации Россией Крыма в 2014 году самопровозглашенные власти объявили своей собственностью континентальный шельф полуострова, а также имущество ГАО "Черноморнафтогаз".

В частности, были захвачены так называемые "вышки Бойко": приобретенные за $800 млн в 2011-2012 гг. две СПБУ пятого поколения ("Петро Годованець" и "Незалежність").

