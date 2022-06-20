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Столтенберг: растет вероятность, что Украина с современным оружием выгонит путинские войска из Донбасса
10:44 20.06.2022 |
Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что с поступлением в Украину современных вооружений растет вероятность, что ВСУ выгонят российские войска из Донбасса.
Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Bild am Sonntag.
"Украинцы мужественно защищаются от российских захватчиков. Хотя борьбу на Донбассе Россия ведет с растущей жестокостью, украинские воины оказывают отважное сопротивление. С более современным оружием растет вероятность того, что Украина снова сможет выбить путинские войска из Донбасса", - заявил Столтенберг.
По его словам, НАТО поддерживает Украину в самообороне, но не является частью конфликта.
При этом он отметил, что война может длиться годами и НАТО должно быть готово оказывать поддержку Украине все это время.
"Надо готовиться к тому, что это может занять годы. Мы не должны переставать поддерживать Украину. Даже если расходы высокие, не только на военную поддержку, но из-за роста цен на энергоносители и продукты питания. Но это не сравнить с ценой, которую украинцы должны платить ежедневно многими жизнями. И если Путин узнает эту войну, что он может просто продолжать так, как он делал после войны в Грузии 2008 года и оккупации Крыма в 2014 году, тогда мы заплатим намного более высокую цену" - заявил Столтенберг.
Как сообщалось, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что многолетняя помощь Альянсу Украине не провокация, и только президент РФ Владимир Путин и его режим ответственны за войну.
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