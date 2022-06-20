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АНАЛІТИКА

Рада обратилась к странам ЕС предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз

08:51 20.06.2022 |

Політика

 

Верховная Рада обратилась к странам ЕС и ее институциям поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз, сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос»).

«Парламент единогласно всеми фракциями и группами поддержал обращение к странам ЕС о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС», - написал Железняк ввоскресенье в Телеграмме.

По его словам, за проект постановления №7471 проголосовали 315 народных депутатов.

В обращении зафиксирована необходимость дальнейшего оказания военной помощи, как на национальном уровне, так и в рамках Европейского фонда мира для усиления противовоздушной, противотанковой и противокорабельной обороны, а также продолжения предоставления гуманитарной помощи Украине.

Народные депутаты предлагают странам-членам ЕС усиливать санкционное давление на РФ и Беларусь через введение дальнейших пакетов санкций, в частности, отключение РФ от мировой финансовой системы, полное эмбарго на важнейшие товары российского экспорта, а также введение персональных санкций на российских высокопоставленных должностных лиц и членов их семей, арест и последующую конфискацию активов в государствах ЕС.

Верховная Рада также просит государства ЕС уделить особое внимание гарантированию мировой продовольственной безопасности и принять необходимые меры для обеспечения безопасного и бесперебойного экспорта украинских зерновых.

Парламентарии в обращении требуют от стран ЕС принять участие в расследовании военных преступлений российских оккупантов на территории Украины, актов геноцида, зверств против украинцев и наказания виновных. "ЕС как региональный лидер должен быть привлечен к подготовке и созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины с целью... привлечения представителей высшего политического и военного руководства российской федерации к ответственности за его совершение", - говорится в обращении.

Верховная Рада также призывает ЕС способствовать восстановлению украинской инфраструктуры, медицинских учреждений, жилых домов и школ, продолжению процесса модернизации государства в соответствии с планом ЕС "Восстановление Украины".
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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