Джонсон: переговоры с Россией возможны только после вывода всех ее войск из Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что переговоры с Россией могут состояться только при условии полного вывода ее войск с территории Украины.

Об этом он заявил на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы продолжим предоставлять военное оборудование и обеспечивать подготовку войск, которая может быть необходима, чтобы вы - украинский народ, Вооруженные Силы Украины - могли делать то, что, я считаю, украинцы стремятся делать - выгнать агрессора из Украины. И это и будет моментом для переговоров о будущем", - отметил Джонсон.

Он добавил, что именно после освобождения украинской территории Британия и другие партнеры будут утверждать заверения безопасности и гарантии для Украины.

"И мы будем работать вместе с вами и нашими партнерами для восстановления вашей прекрасной страны во благо украинцев и - могу сказать - во благо всей мировой экономики", - подытожил британский премьер.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу прибыл в Украину с необъявленным визитом.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, стороны во время встречи обсудили "необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству".

По итогам переговоров Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому масштабную программу подготовки украинских военных на британской территории.