Украинская армия потеряла в боях около 50% техники - командующий логистики Командования СВ ВСУ

Потери техники Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий достигают 50%, сообщил командующий логистики Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Карпенко.

«Я пока не буду говорить о противотанковых управляемых ракетах или противотанковых управляемых средствах. Я говорю только о тяжелом вооружении. На сегодняшний день мы имеем примерно 30-40, а иногда и до 50 процентов потерь техники в результате активных боев. Таким образом, мы потеряли примерно 50 процентов. ... Потеряно около 1300 БМП, 400 танков, 700 артсистем», - заявил Карпенко в интервью журналу National Defence.

Он отметил, что текущие поставки от партнеров закрывают только 10-15% потребностей украинской армии.

«Нужна артиллерия, нужны артиллерийские снаряды, БМП, боевые машины, танки. Нам очень нужны системы ПВО и реактивные системы залпового огня», - указал Карпенко.