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Статус кандидата на членство в ЕС станет историческим событием в становлении Украинского государства - Порошенко
15:56 17.06.2022 |
Пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приветствует решение Европейской комиссии рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского союза и призвал лидеров государств-членов ЕС поддержать украинскую заявку на заседании Евросовета, сообщается на сайте политсилы в пятницу.
"Наряду с заключением Соглашения об ассоциации, углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли и введением безвизового режима с ЕС статус кандидата на членство в Евросоюзе станет историческим событием в процессе становления независимого украинского государства. Это также мощный сигнал агрессору, который должен наконец-то понять, что ему не удастся ни остановить Украину, ни подорвать европейский проект, ни навязать ложную концепцию сфер влияния", - сказал Порошенко.
По его словам, единство Европейской народной партии в вопросе предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС и визит лидеров 4 стран-членов ЕС "позволяет со сдержанным оптимизмом рассчитывать на положительные новости из Брюсселя на следующей неделе, 23 июня".
Политик также подчеркнул, что украинское общество, власть и оппозиция должны объединиться для продолжения европейских реформ и реализации дорожной карты членства в ЕС. "Война - не повод для торможения или откладывания реформ и сворачивания демократии. И Украина должна сделать все возможное, чтобы противостоять как внешним вызовам, так и вызовам на пути к полноценному, полноправному членству в ЕС", - резюмировал Порошенко.
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