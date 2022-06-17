Статус кандидата на членство в ЕС станет историческим событием в становлении Украинского государства - Порошенко

Пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приветствует решение Европейской комиссии рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского союза и призвал лидеров государств-членов ЕС поддержать украинскую заявку на заседании Евросовета, сообщается на сайте политсилы в пятницу.

"Наряду с заключением Соглашения об ассоциации, углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли и введением безвизового режима с ЕС статус кандидата на членство в Евросоюзе станет историческим событием в процессе становления независимого украинского государства. Это также мощный сигнал агрессору, который должен наконец-то понять, что ему не удастся ни остановить Украину, ни подорвать европейский проект, ни навязать ложную концепцию сфер влияния", - сказал Порошенко.

По его словам, единство Европейской народной партии в вопросе предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС и визит лидеров 4 стран-членов ЕС "позволяет со сдержанным оптимизмом рассчитывать на положительные новости из Брюсселя на следующей неделе, 23 июня".

Политик также подчеркнул, что украинское общество, власть и оппозиция должны объединиться для продолжения европейских реформ и реализации дорожной карты членства в ЕС. "Война - не повод для торможения или откладывания реформ и сворачивания демократии. И Украина должна сделать все возможное, чтобы противостоять как внешним вызовам, так и вызовам на пути к полноценному, полноправному членству в ЕС", - резюмировал Порошенко.

