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Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в ЕС по ее заслугам, а не потому, что идет война - фон дер Ляйен
14:49 17.06.2022 |
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского союза было основано на заслугах страны, а не потому, что идет война, которую против нее развязала Россия.
Об этом она сказала в пятницу в Брюсселе на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.
«Весь процесс (принятия решения) основывался на достижениях и был сделан в соответствии с правилами. Мы детализировали, что должно быть сделано. Украина уже достигла многого. Прогресс за последние 8 лет, реформы, которые были сделаны, улучшения, которые были сделаны, работа, которая была сделана вместе с нами демонстрируют, что, действительно, есть прогресс. Основываясь на достижениях, Украине было рекомендовано не только дать европейскую перспективу, но и статус кандидата», - констатировала президент Еврокомиссии.
При этом она отметила, что в Брюсселе известно, что «много работы еще должно быть сделано». «Страна сама хочет провести эти реформы, так как она выиграет от них», - добавила фон дер Ляйен.
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