Немецкие политики прокомментировали визит канцлера ФРГ Шольца в Киев

Во время своего единственного пока с начала войны визита в Киев, состоявшегося 16 июня, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) впервые заявил, что Берлин поддерживает заявку Украины на вступление в Евросоюз. Немецкий канцлер, которого часто критиковали за неоднозначную позицию по войне, также сказал, что Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке, а окончательное решение по этому вопросу может принимать только сама Украина.

При этом канцлер не стал подробно останавливаться на вопросе поставок Киеву тяжелого вооружения из Германии, за что вновь подвергся критике со стороны консерваторов.

"Светофорная коалиция" назвала поездку "исторической"

В так называемой "светофорной коалиции" в бундестаге (названа по цветам входящих в нее Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и Партии "Союз-90"/"зеленые") позитивно оценили визит Шольца, отмечает агентство AFP.

Зампредседателя фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff) назвал поездку "исторической". "Теперь уже нет никаких сомнений в том, на чьей стороне Германия и Европа. Нельзя было ожидать более однозначных заявлений о статусе кандидата, о восстановлении и гарантиях безопасности после окончания боевых действий", - считает Ламбсдорфф.

С ним согласился сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil), давший позитивную оценку итогам поездки. "В исторический период потрясений необходимо сделать все, чтобы геополитически укрепить Европу. Для этого требуется лидерство. Олаф Шольц продемонстрировал это лидерство вместе с главами правительств Франции и Италии в Киеве", - сказал он.

"При всех предпосылках для общего будущего нельзя недооценивать это заявление в его исторической значимости", - прокомментировал поддержку Шольцом украинской заявки в ЕС глава фракции СДПГ Рольф Мютцених (Rolf Mützenich).Сопредседатель фракции "зеленых" в бундестаге Бритта Хасельман (Britta Haßelmann) также назвала поддержку кандидатуры Украины "правильным решением в нужное время".

Консерваторы критикуют Шольца за молчание про поставки оружия

В оппозиционных немецких консервативных партиях - Христианско-демократическом союзе (ХДС) и Христианско-социальноом союзе (ХСС) - раскритиковали тот факт, что Шольц во время визита в Киев практически не высказался по поводу поставок тяжелого вооружения Украине. "Настало время, наконец, взять на себя четкое обязательство о немедленной поставке тяжелого вооружения", - заявил заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль (Johann Wadephul) в интервью Welt.

Единственным хорошим сигналом по итогам поездки он назвал обещание Шольца немедленно предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Сопредседатель фракции Левой партии в германском бундестаге Дитмар Барч (Dietmar Bartsch), в свою очередь, назвал дебаты о статусе Украины в ЕС "бутафорскими". По его мнению, во время визита Шольц должен был настаивать на возобновлении дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

"Всем участникам ясно, что предварительным условием начала процесса присоединения, помимо внутренних политических реформ, является прочный мирный процесс. Поэтому Шольц должен был во время визита настаивать на том, что дипломатия нуждается в новом старте", - сказал Барч.