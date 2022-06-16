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Словакия передаст Украине вертолеты, еще три государства - артиллерию
22:22 15.06.2022 |
Словакия решила передать Украине боевые вертолеты, а Канада, Польша и Нидерланды - новые единицы артиллерии.
Об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
"Я бы хотел поблагодарить Словакию, которая объявила о существенном пожертвовании вертолетов серии "Ми" и крайне необходимых ракетных боеприпасов", - сказал он.
"Мы также обсудили важные новые пожертвования артиллерии из многих стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды. Это ключевые инвестиции и возможности Украины для ведения огня на большом расстоянии, и они будут решающими для усилий Украины отразить наступление России на Донбассе", - отметил Остин.
Глава Пентагона подтвердил, что Германия решила передать Украине три реактивных системы залпового огня с управляемыми боеприпасами.
Ранее президент США Джо Байден в среду провел телефонные переговоры с украинским визави Владимиром Зеленским, в которых подтвердил выделение Киеву миллиарда долларов помощи.
В новом пакете безопасности от США - боеприпасы для реактивных систем залпового огня и противокорабельные ракеты Harpoon.
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