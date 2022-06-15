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Польская компания Mesko SA объявила о намерении начать экспорт «широкого ассортимента» боеприпасов в Украину
13:57 15.06.2022 |
Соглашение между Mesko, производителем проверенных в Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun, и Укрспецэкспортом было подписано во вторник в рамках международного оборонного салона Eurosatory во Франции.
В сообщении Mesko в Twitter говорится, что договоренность будет касаться широкого спектра боеприпасов разных калибров.
Больше никаких подробностей не сообщается, но из твита понятно, что речь идет не о Piorun. Это могут быть как боеприпасы для стрелкового оружия, производимые Mesko, так и для танков.
Польская Газета Выборча отмечает, что компания может поставлять боеприпасы как советских, так и натовских калибров.
Mesko назвала соглашение "экспортным успехом", а значит речь идет не о даровании боеприпасов, а о продаже.
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