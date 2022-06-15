Польская компания Mesko SA объявила о намерении начать экспорт «широкого ассортимента» боеприпасов в Украину

Соглашение между Mesko, производителем проверенных в Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun, и Укрспецэкспортом было подписано во вторник в рамках международного оборонного салона Eurosatory во Франции.

В сообщении Mesko в Twitter говорится, что договоренность будет касаться широкого спектра боеприпасов разных калибров.

Больше никаких подробностей не сообщается, но из твита понятно, что речь идет не о Piorun. Это могут быть как боеприпасы для стрелкового оружия, производимые Mesko, так и для танков.

Польская Газета Выборча отмечает, что компания может поставлять боеприпасы как советских, так и натовских калибров.

Mesko назвала соглашение "экспортным успехом", а значит речь идет не о даровании боеприпасов, а о продаже.