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Столтенберг: Запад должен отправлять Украине больше тяжелого оружия
08:32 15.06.2022 |
Западные страны должны отправлять Украине больше тяжелого оружия, чтобы помочь ей сдержать наступление российских войск на востоке страны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 14 июня в ходе пресс-конференции в Гааге, после встречи с лидерами семи стран альянса - Нидерландов, Дании, Польши, Румынии, Латвии, Португалии и Бельгии.
По словам Столтенберга, Украина "абсолютно зависит" от западной военной помощи, чтобы выстоять против "жестокого российского вторжения". Генсек НАТО подчеркнул, что альянс уже предпринял некоторые шаги по увеличению поставок тяжелого вооружения Киеву. Дальнейшие действия в этом направлении лидеры натовских стран обсудят 15 июня в Брюсселе.
Польский премьер Матеуш Моравецкий, выступая на той же встрече, сказал, что Запад "делает недостаточно" для поддержки Украины. Поэтому он призвал отправлять Киеву больше оружия, включая артиллерию. "У нас не будет оправданий, если мы позволим России победить. Это будет полный провал и катастрофа для Европейского Союза, для наших ценностей и для НАТО", - сказал Моравецкий.
Зеленский просит у Запада противоракетные системы
Руководство Украины неоднократно просило западных союзников увеличить и ускорить поставки оружия, в условиях продолжающихся боев. Владимир Зеленский снова поднял эту тему 14 июня, в своем видеообращении по итогам 111-го дня войны. В этот раз украинский президент обратил особое внимание Запада на нехватку у Украины современных противорактеных систем.
"Нашей противовоздушной обороне удалось "подрезать крылья" российским ракетам. Часть ракет, которые оккупанты направили против наших городов, удалось сбить. И это спасенные жизни, это спасенная инфраструктура. Но удалось сбить только часть. К сожалению, есть жертвы, есть разрушения. Сегодня удар был по Львовской и Тернопольской областям. Мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие. Затягивание с ее предоставлением не может иметь оправданий" - заявил Зеленский.
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